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#Новости

Счета Ротенбергов и Воложа арестовали в Финляндии

22.09.2022

Их считают приближенными Путина

Forbes со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat сообщил об аресте счетов Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Аркадия Воложа, основателя «Яндекса».

По информации журналистов, аресты наложили в августе и начале сентября. Власти сообщили, что в рамках ограничений могут заморозить счета, товары, ценные бумаги. Это означает, что без разрешения судебного исполнителя никакие операции с имуществом невозможны. 

В частности, ограничение наложили на счета финского подразделения «Яндекса», которое управляет сервисом такси Yango и центром обработки данных.

У Ротенбергов арестована Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях: под контроль властей перешла ледовая арена Helsinki Halli и компания Långvik, управляющая гостиничным комплексом. Частью ледовой арены управляет Геннадий Тимченко, его счета арестовали ранее. 

Ротенберги под санкциями уже 8 лет. Воложа включили в шестой пакет санкций в этом году, окончательно одобренный в июне. 




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