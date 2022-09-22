Счета Ротенбергов и Воложа арестовали в Финляндии

Forbes со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat сообщил об аресте счетов Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Аркадия Воложа, основателя «Яндекса».

По информации журналистов, аресты наложили в августе и начале сентября. Власти сообщили, что в рамках ограничений могут заморозить счета, товары, ценные бумаги. Это означает, что без разрешения судебного исполнителя никакие операции с имуществом невозможны.

В частности, ограничение наложили на счета финского подразделения «Яндекса», которое управляет сервисом такси Yango и центром обработки данных.

У Ротенбергов арестована Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях: под контроль властей перешла ледовая арена Helsinki Halli и компания Långvik, управляющая гостиничным комплексом. Частью ледовой арены управляет Геннадий Тимченко, его счета арестовали ранее.

Ротенберги под санкциями уже 8 лет. Воложа включили в шестой пакет санкций в этом году, окончательно одобренный в июне.







