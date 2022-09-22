В Курской и Белгородской областях сообщили об обстрелах

Главы Белгородской и Курской областей сообщили, что со стороны Украины обстреляли два села. Сообщалось также, что взрывное устройство сбросили на электроподстанцию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что под обстрел попало село Двулучное Валуйского городского округа. Один дом восстановлению не подлежит, его придется отстраивать заново. Жертв и пострадавших нет.

В Курской области, по словам губернатора Романа Старовойта, сбросили неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа. Из строя вывели трансформатор. Позже днем был минометный обстрел села Елизаветовка: жертв и значительных разрушений нет.