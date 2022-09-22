В Совете Федерации предложили сократить список болезней для отсрочки от армии

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выступила с инициативой сократить список болезней для отсрочки от армии. По ее мнению, стране нужно увеличить резерв годных к службе, пишет РИА «Новости».

Ковитиди предложила обновить критерии годности к военной службе. Сейчас, отметила она, освобождаются от службы призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе. Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей», — сказала сенатор.