На Камчатке под мобилизацию попал чиновник из правительства

Журналисты ИА «Кам24» сообщили, что повестку на мобилизацию получил вице-губернатор региона Сергей Миронов. В правительстве Камчатки он курировал МинЖКХ и энергетики, службу по тарифам и ценам, а также Минтранс.

Теперь он должен приехать в военкомат и подготовиться к военным сборам, а потом и к отправке в Украину.

Миронов рассказал, что «с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством, поскольку считает себя патриотом России». Ему 42 года. Местные СМИ сообщили, что опыт «помощи людям» у него есть: в Якутии он спас 12-летнюю девочку, на которую напал преступник.