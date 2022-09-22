В ЕС не исключают новых санкций против России

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в Нью-Йорке рассказал корреспонденту CNN о том, что в Европе обсуждают новые санкции против России после объявления Путиным «частичной мобилизации». Одновременно с этим, пишет ВВС, в ЕС думают о визовых трудностях, с которыми сталкиваются россияне, пытающиеся избежать мобилизации в России.

«Мы продолжим и нарастим нашу военную поддержку, продолжим поставлять оружие Украине, и мы изучим, примем новые ограничительные меры — как персональные, так и секторальные», — сказал Баррель по поводу новых возможных санкций против России.

Он также добавил, что Путину не удастся поколебать решимость ЕС в поддержке Украины. Боррель уверен, что страны будут едины в поддержке нового пакета санкций.

Одновременно с этим лидеры ЕС обсуждают, предоставлять ли гуманитарные визы россиянам, бегущим от мобилизации. Как отметила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, «ситуация беспрецедентная».

Она отметила, что все случаи на предоставление гуманитарных виз должны рассматриваться индивидуально, кроме того, власти должны учитывать вопросы безопасности.

Ранее Латвия, Литва, Эстония и Польша сообщили, что не будут пускать в свои стран россиян, бегущих от мобилизации.