Выходцев из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана хотят лишать гражданства за отказ от воинской службы

Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал РБК о разработке предложений, касающихся выходцев из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Их вместе с семьями предлагают лишать гражданства за отказ от воинской службы.

Кабанов отметил, что изменения коснутся граждан, которые имеют гражданство менее 10 лет.

«Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи», — заявил он.

Обязательным хотят сделать 1 год службы. По мнению Кабанова, такая инициатива станет «адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке». На родине им грозит уголовное наказание.