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#Новости

Израиль готов вывезти российских евреев, подпадающих под мобилизацию

22.09.2022

Страна готова увеличить количество рейсов из России

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава израильской авиакомпании El-Al провели переговоры по поводу временного увеличения рейсов из России. Израиль готов помочь в репатриации евреев, чтобы они могли избежать мобилизации, пишет ВВС

Несмотря на международные санкции, Израиль все еще сохраняет прямое авиасообщение с Россией. По словам главы МИД Израиля Алона Ушпиза, в стране готовятся к новой волне репатриантов. 

«Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из России. Это требует оценки на многих уровнях, от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством в России и, конечно же, с компанией El-Al», — сказал Ушпиз.


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