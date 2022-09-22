Израиль готов вывезти российских евреев, подпадающих под мобилизацию

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава израильской авиакомпании El-Al провели переговоры по поводу временного увеличения рейсов из России. Израиль готов помочь в репатриации евреев, чтобы они могли избежать мобилизации, пишет ВВС.

Несмотря на международные санкции, Израиль все еще сохраняет прямое авиасообщение с Россией. По словам главы МИД Израиля Алона Ушпиза, в стране готовятся к новой волне репатриантов.

«Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из России. Это требует оценки на многих уровнях, от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством в России и, конечно же, с компанией El-Al», — сказал Ушпиз.