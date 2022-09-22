«Новая газета»: Минобороны может мобилизовать 1 млн человек

Источники «Новой газеты» рассказали, что в засекреченном 7 пункте указа о мобилизации скрывается планка в 1 млн человек, которых может призвать Минобороны.

В опубликованном указе пункта 7 сначала не было, а потом он появился с пометкой — «для служебного пользования». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что в нем речь о числе резервистов, которые подлежат мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что планируется призвать 300 тысяч человек. Это же число называл Песков.

Источник «Новой» сказал, что «цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе». В других министерствах сообщили, что им также не поступил полный текст указа — 7 пункт там также скрыт.