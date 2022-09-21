Латвия, Литва, Эстония и Финляндия не будут выдавать призывникам гуманитарные и другие визы

Латвия, Литва, Эстония и Финляндия не будут выдавать гуманитарные и другие визы гражданам РФ, избегающим мобилизации. Об этом в среду заявили представители этих стран.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич вскоре после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации заявил, что россиянам, желающим «уклониться» от призыва, не будут выдаваться гуманитарные визы. Данное решение глава латвийского МИД объяснил «соображениями безопасности». Кроме того, Латвия изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября, написал Ринкевич в своем Twitter.

Между тем Литва оставит визы только для преследуемых россиян из оппозиции к президенту РФ Владимиру Путину, заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, у Литвы «нет цели и возможности» давать въездные документы всем россиянам, которые пытаются покинуть РФ по гуманитарным причинам, но она постарается сохранить «открытые двери для преследуемых представителей гражданского общества и оппозиции».

В свою очередь глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявила, что страна не будет выдавать туристические визы российским мужчинам, которые не смогут подтвердить намерение вернуться на родину. Ее комментарий опубликовало финское издание Helsingin Sanomat. Таннер добавила, что после объявления мобилизации спрос на финские визы среди россиян значительно вырос.



Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о решительном отказе страны предоставлять убежища россиянам, желающим избежать мобилизации. «Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны», — сказала она в интервью телеканалу CNN. Глава МВД страны Вейко Коммусаар добавил, что Эстония закроет въезд россиянам с ВНЖ, если те отправятся в Украину.