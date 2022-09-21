Сеть магазинов «585 Gold» заявила о взломе после антивоенной рассылки

Клиенты сети ювелирных салонов «585 Gold» после выступления Владимира Путина в среду получили антивоенную рассылку. Руководство компании заявило, что не имеет к ней никакого отношения.

В «585 Gold» заявили, что в работу сервисов компании вмешались «неизвестные лица». Представительство сети ювелирных салонов при этом заявило, что персональные данные клиентов находятся под надежной защитой и им не стоит переживать о своей безопасности.

«Мы заявляем, что не имеем отношения к этому письму и приносим свои извинения. Сейчас мы оперативно разбираемся в сложившейся ситуации и принимаем все необходимые меры», — говорится в сообщении.

Ранее клиенты «585 Gold» получили сообщения с анонсом антивоенных акций протеста в российских городах. В конце авторы рассылки написали: «Будьте людьми! Золото купите потом!».