Московский муниципальный депутат Алексей Горинов выступил в апелляционном суде с последним словом. Его признали виновным в «дискредитации армии» — и назначили наказание в беспрецедентные 7 лет колонии. Сегодня суд смягчил наказание — на один месяц.

«Семь лет лишения свободы — много это или мало?

Солнечное излучение достигает Земли за восемь минут.

Волновой фронт от направленного в небо луча прожектора достигнет ближайшей к Солнцу звезды за четыре с лишним года, — пройдет почти две трети моего срока.

До ближайший к нам звездной системы — галактики Андромеда — свет доберется примерно за два миллиона лет.

Невообразимо много? Но вспомните, скольких человек коснулась война в Украине, отняв у каждого годы мирной, нормальной жизни, — а у кого-то вообще жизнь! — и умножьте

… Почувствуйте, поймите космический масштаб событий, о которых идет здесь речь. Такой же масштаб ответственности, лежащей на каждом, — включая меня.

Хватит ли этих семи лет политическому руководству России, чтобы осознать, к какой внешнеполитической, экономической и морально-нравственной катастрофе оно привело нашу страну



И самое малое, что я могу — называть вещи своими именами.

Хватит ли мне семи лет, — с учетом прожитого, — чтобы перевоспитаться из пацифиста в «ястреба»? Чтобы признать проводимую специальную военную операцию не военным конфликтом, войной, — а миротворческой акцией, несущей людям мир? Чтобы научиться отрицать гибель гражданского населения, включая детей, в ходе этой «операции»? Чтобы призывать не к прекращению военных действий, а к их продолжению? Посмотрим…

Посмотрим также, хватит ли этих семи лет политическому руководству России, чтобы осознать, к какой внешнеполитической, экономической и морально-нравственной катастрофе оно привело нашу страну.

Невиданные со времен Второй Мировой войны разрушения в европейской стране. Многие десятки тысяч погибших и раненых с обеих сторон. Миллионы беженцев. При этом нам ежедневно и ежечасно внушают, что эта война — ради мира. Приучают к тому, что убивать друг друга — это правильно и нормально.

В одном блоке теленовостей нам восторженно показывают смертоносную стрельбу снарядами и ракетами, каждый выстрел которыми стоит миллион рублей! Потом — доставку гуманитарной помощи выжившим, на «освобожденные» от них же территории. А после этого предлагают скинуться на очередную дорогостоящую операцию больному ребенку.

Нет! Это ненормально.

Осознавая неправомерность своих деяний, власти перекладывают на суды часть бремени ответственности за эти деяния, судорожно распихивая по тюрьмам и лагерям граждан — за слово, за выражение своего мнения, за убеждения



Это может казаться нормальным только в перевернутой картине мира, которая сложилась в голове одного — или в головах у нескольких человек, обладающих абсолютной властью, всеми ее рычагами, и отделивших себя от гражданского общества, от народа.

Я хочу признать свою вину.

Вину перед многострадальным народом Украины. Перед всем мировым сообществом. Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить длящееся безумие. Прошу простить и за то, что, по-видимому, уже ничего не смогу сделать для его прекращения.

Я говорю это и от имени моих подавленных страхом репрессий соотечественников, от которых получаю множество писем в свою поддержку.

Сейчас на ведущих экономически развитых странах, на их правительствах лежит ответственность за мир на Земле, за жизнь и технологический прогресс без войн. Россия уже принесла в ХХ веке неисчислимые жертвы в Гражданской войне, в безумии коллективизации и Большого террора, в двух мировых и во многих локальных войнах, — но пока что так и не прошла тест на свою долю ответственности.

Осознавая неправомерность своих деяний, власти перекладывают на суды часть бремени ответственности за эти деяния, судорожно распихивая по тюрьмам и лагерям граждан — за слово, за выражение своего мнения, за убеждения. Сама возможность в XXI веке возбуждения уголовных дел, подобных моему, возможность сегодняшнего судебного следствия — позор для нашей страны. Все это уже было в ее истории.

Исходя из уроков нашего общего прошлого, в виду неизбежно грядущего будущего России, — я уже оправдан».





Фото: AFP