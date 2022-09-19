В Челябинске вынесли приговор анархистам, повесившим растяжку «ФСБ — главный террорист»

Правозащитник и юрист Павел Чиков сообщил, что в Челябинске вынесли приговор анархистам Дмитрию Цибуковскому и его супруге Анастасии Сафоновой. Их признали виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.2013 УК РФ). В 2018 году они повесили растяжку с надписью «ФСБ — главный террорист» на заборе регионального УФСБ.

Приговор вынес Центральный районный суд Челябинска. Каждому назначили срок в 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.

В ночь на 15 февраля 2018 года активисты закрепили баннер-растяжку на ограждении областного ФСБ. Цибуковский также зажег файер и забросил его на огражденную территорию. По версии следствия, анархисты «дерзко и цинично» нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической воли и политического мнения. Файер силовики посчитали оружием.

Активистов также обвиняли в вандализме — они рисовали на трансформаторной будке и бытовке рисунки против пенсионной реформы. Но срок давности по этому делу истек.

Суд первой инстанции в сентябре 2021 года назначил анархистам большее наказание — в 2,5 года колонии для Цибуковского и 2 года для его жены. Но уже в ноябре удалось добиться отмены приговора и пересмотра дела. Прокуратура просила для Цибуковского и Сафоновой по 5 лет колонии.