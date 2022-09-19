Пришла и говорю

Один из самых известных анекдотов времен застоя: «Вопрос: Кто такой Леонид Ильич Брежнев. Ответ: Мелкий политический деятель эпохи Аллы Борисовны Пугачевой». Алла Борисовна в статусе женщины-эпохи пережила и Брежнева, и Андропова, и Черненко, а ее песня «Эй вы там, наверху!» была прочитана как вопль недовольства властями. Она пришла на похороны Михаила Горбачева, будучи человеком благодарным и думающим. В демократические постсоветские времена она оставалась суперзвездой, а в недемократические многократно, согласно социологическим опросам, становилась «Женщиной года» и даже была признана «символом русской женщины» — и это уже после того, как она завершила эстрадную карьеру.

И вот отряду мелких политических деятелей эпохи А.Б. Пугачевой прибыло — этого высокого статуса удостоился Путин В.В. Произошло это после того, как популярного эстрадного пародиста Максима Галкина, мужа Аллы Борисовны Пугачевой, признали иностранным агентом, а она отреагировала следующим образом: «Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и мужественным человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим своей Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Емко и блестяще сказано. Алла Пугачева — снова символ России, высоко поднявшая знамя иноагентов, среди которых -- подлинные патриоты страны, а не убийцы ее репутации. А если и ее признают иноагентом, то тогда и сама Россия — иноагент. Россия — это Пугачева, Пугачева — это Россия!

Человек поколения Пугачевой и Путина, 72-летний коллега Максима Галкина по иноагентству Леонид Гозман сидит в тюрьме за то, что приравнял Гитлера к Сталину, а потом СМЕРШ к СС

Своим коротким письмом Алла Борисовна превратила себя в один из символов сопротивления режиму и его абсурду. Отравить ей жизнь не смогли советские вожди, хотя ее биография выглядела как максимально деполитизированная. Но один акт вторжения она все-таки осуществила, когда записала для своего третьего альбома, который вышел в 1980-м, две песни на стихи Осипа Мандельштама. Осип Эмильевич, конечно, был кумиром советской интеллигенции, но его публикации ограничивались многострадальным и цензурированным томиком в «синей» «Библиотеке поэта» 1973 года, самым тонким в истории этой знаменитой серии, а стихи ходили в основном в кустарно сброшюрованных книжечках самиздата. Кстати, стихотворения «Ленинград» в однотомнике не было. А Пугачева спела эти стихи на гигантскую аудиторию всего Советского Союза. Мандельштам неожиданно прогремел на много миллионов людей своим «Александром Герцевичем, еврейским музыкантом», стихотворением, которое не публиковалось при Сталине и увидело свет только в 1964 году. А уж про «Ленинград» самому Мандельштаму говорили, чтобы он не особо его читал, а то строки «и всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных» могли реализоваться на практике. «Гости дорогие» и в сегодняшней России иной раз заваливаются в шесть утра, невзирая ни на какие дверные цепочки… А Пугачева это спела! И на свою музыку — тогда она обнаружила талант композитора.

И вот Алла Борисовна снова в политике — уже не намеками, а прямо и безоглядно. Те самые люди, которые образуют социологическую категорию 55+ и ратуют за «спецоперацию», едва ли образумятся, услышав голос, хрипловатый и иронический, кумира своей молодости, но, может быть, задумаются. Например, над тем, что человек поколения Пугачевой и Путина, 72-летний коллега Максима Галкина по иноагентству Леонид Гозман сидит в тюрьме за то, что приравнял Гитлера к Сталину, а потом СМЕРШ к СС (правда, непонятно, СМЕРШ лучше СС или хуже СС?). И что ему, страдающему желчекаменной болезнью, запретили передавать в камеру еду, а это означает только одно — месть в форме пытки, да еще с ярко выраженным антисемитизмом. (По его поводу еще много лет назад шутили «патриоты», что из либералов надо делать абажуры — собственно, в России любое преследование любых инакомыслящих заканчивается антисемитизмом.)

Путин, человек 1952 года рождения, вырос на песнях Пугачевой, даже если бы этого не хотел — ее голос звучал из утюга, начиная с середины 1970-х. Он, конечно, не слушает никого и глух к любым голосам со стороны, но ирония Аллы Борисовны по отношению к нему самому, к его законам, к его трусливому и мстительному чиновничеству хорошо считывается в ее коротком заявлении в Минюст.

Автократ унижен символом России, «женщиной, которая поет». А этот неформальный статус в стране все еще выше президентского. Как когда-то «вакансия поэта» была выше позиции диктатора, что он сам и признавал, почти испуганно спрашивая у Пастернака, «мастер» ли Мандельштам. Да, мастер, хотя подручные мстительного диктатора сбросили его труп в братскую могилу.

Путин останется в истории своими «мочить в сортире», «все идет по плану» и «резиновой попой», а Алла Борисовна — своими песнями и историческим заявлением в Минюст.