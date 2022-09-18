К письму об отставке Путина присоединились депутаты из регионов

Письмо с требованием отставки Владимира Путина подписали 70 депутатов из разных регионов России. Теперь в списке мундепы из Москвы, Санкт-Петербурга, Выксы, Воронежа, Ефремова (Тульская область), Томска, Великого Новгорода, Вырицы, Наро-Фоминска, Самары, Йошкар-Олы, Пушкина.

Депутаты МО «Смольнинское» из Санкт-Петербурга отправили 7 сентября обращение в Госдуму с требованием отставки президента России Владимира Путина из-за госизмены. Московские депутаты из МО «Ломоносовский» 8 сентября направили такое же обращение.

Суд постановил распустить муниципальный совет «Смольнинский» 13 сентября. Депутатов обвинили в «дискредитации армии» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовали. Пятерым «обвиняемым» назначили наказание на сумму 225 тысяч рублей.

Теперь обращение составила муниципальная депутатка из Петербурга Ксения Торстрем, уточнили журналисты «Настоящего времени»*.

«Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В.В.Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!» — сказано в письме.

Фото: Движение «Солидарность», Мурманск, 2009 год.

*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».