Галкин: Минюст, честность и искренность не покупаются

Максим Галкин прокомментировал в соцсетях статус «иноагента», который он получил от Минюста накануне. Он напомнил ведомству, что честность и искренность не покупаются.

В пятницу 16 сентября Минюст России признал Максима Галкина физлицом-иностранным агентом. В ведомстве посчитали, что он занимается политической деятельностью, которую финансирует Украина.

В своем обращении Галкин подчеркнул, что 28 лет занимается политической сатирой, еще со времен Бориса Ельцина.

«Если я обращаюсь к своим подписчикам и зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачиваются у приличных людей», — сказал Галкин.