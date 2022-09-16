Как хоронят британских королей





В понедельник Великобритания будет прощаться с Елизаветой II – королевой, которая правила дольше всех монархов в истории Великобритании. Церемония следует ритуалу, освященному многовековой традицией, и последние указания были даны самой королевой незадолго до ее кончины.

Рано утром в понедельник, в 06:30, завершится церемония публичного прощания с королевой в Вестминстерском зале Парламента. Примерно один миллион человек уже пришел возложить цветы и проститься, некоторым пришлось простоять для этого в очереди более восьми часов.

В 08:00, для VIP гостей откроются двери Вестминстерского аббатства. Среди них – высокопоставленные политики Великобритании, премьер-министр Лиз Трасс и все бывшие премьер-министры. Делегацию иностранных гостей возглавит японский император Нарухито, за ним в зал последуют короли Нидерландов, Испании, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии, также ожидается бывший король Испании Хуан Карлос I. (Большинство из них приходятся родственниками королеве, являясь потомками королевы Виктории).

Вслед за монархами в аббатстве встанут главы государств Британского Содружества, США, других стран Евросоюза и мира. Приглашения не были посланы главам Афганистана, Мьянмы, Сирии, Венесуэлы, Беларуси и России. (Со своей стороны МИД РФ через Марию Захарову назвал решение британских властей «глубоко кощунственным», хотя там, наверняка, с облегчением и вздохнули, потому что появление Путина в Лондоне вылилось бы в крупный международный скандал).





Ровно в 10:45 гроб с телом королевы вынесут из Парламента и, следуя традиции, 142 моряка на орудийном лафете Королевского флота повезут его в здание Вестминстерского аббатства. Сразу вслед за гробом будут шествовать правящий король Карл III и его сыновья принц Уильям и принц Гарри. Процессию будут возглавлять оркестры шотландского и ирландского полков, Королевских ВВС и отряда непальских гуркхов.

Затем в Вестминстерском аббатстве состоится заупокойная служба, на ней ожидается более 2 000 гостей. Выбор Вестминстерского аббатства обусловлен тем, что, по традиции, там же происходит и церемония коронации британских монархов – в нем проводилась церемония коронации и самой королевы Елизаветы II в 1953 году. Службу будет вести декан Вестминстера Дэвид Хойл, и проповедь произнесет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который является духовным главой Церкви Англии. Свое слово скажет и премьер-министр Лиз Трасс.

В 11:55 прозвучит Последний Сигнал – короткий звук горна, после чего наступит двухминутное молчание по всей стране.

Завершит службу национальный гимн «Боже, храни короля» в исполнении волынщика полка королевских шотландских стрелков.





После заупокойной службы гроб королевы пронесут в пешей процессии от Вестминстерского аббатства до арки Веллингтона на входе в Гайд-парк. Во время движения процессии часы на башне Биг-Бен будут звонить с интервалом в одну минуту, одновременно, каждую минуту будет раздаваться салют.

Процессия, возглавляемая Королевской канадской конной полицией, будет состоять из семи групп, каждая со своим оркестром. В шествии также примут участие представители вооруженных сил Великобритании и стран Содружества, полиции и Национальной службы здравоохранения.

Вслед за ними на автомобилях в процессии проследуют королева-консорт Камилла и жены принцев –принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон), графиня Уэссекская Софи и герцогиня Сассекская (Меган Маркл).





Примерно в 13:00 гроб будет переставлен в другой катафалк, который отправится в последний путь в Виндзорский замок, находящийся в 35 километрах от центра Лондона. В замке на протяжении почти тысячи лет находилась резиденция 40 монархов, и он имел особое значение для королевы Елизаветы II. Она проживала там в военные годы, когда Лондон подвергался бомбардировкам, и совсем недавно во время пандемии коронавируса королева сделала его своим постоянным домом.

Прибытие процессии в замок ожидается в 15:00, после чего последует пешая процессия по Длинной аллее Виндзорского замка. На всем ее протяжении в пять километров будет стоять караул военнослужащих вооруженных сил. Колокола Севастопольской и Комендантской башен замка будут звонить каждую минуту, а с территории замка будет производиться оружейный салют.

В 16:00 начнется заупокойная служба в часовне Святого Георгия в замке. Это церковь, в которой традиционно проводятся свадьбы, крестины и похороны членов королевской семьи. Службу проведет декан Виндзорской церкви Дэвид Коннер при участии архиепископа Кентерберийского.

Служба должна включать в себя ритуал, символизирующий окончание правления королевы. С верха гроба будут сняты корона, держава и скипетр. По окончании исполнения гимна король Карл III возложит на гроб флаг Гренадерской гвардии. После этого лорд-камергер барон Паркер, сломает свой служебный жезл и положит его на гроб. Это будет символизировать окончание его службы королеве в качестве самого высокопоставленного чиновника королевского дома.

Затем королеву опустят в королевский склеп, а перед благословением и исполнением гимна снова заиграет королевский волынщик. (Выступление волынщика в Виндзоре не является частью традиции, но было личной просьбой самой королевы). Заупокойная служба завершится в 16:45.





Вечером, в 19:30, в присутствии только членов семьи гроб будет поставлен в саркофаг в мемориальной часовне короля Георга VI рядом с саркофагом покойного мужа королевы герцога Эдинбургского Филиппа.





На мраморной плите будет выгравировано: ELIZABETH II 1926-2022