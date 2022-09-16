Журналистка RusNews Мария Прокопенко вскрыла вены в СИЗО-1 Барнаула

Журналистка RusNews Мария Прокопенко, заключенная под стражу по уголовному делу о распространении военного «фейка», вскрыла вены в СИЗО-1 Барнаула. Об этом сообщила редакция RusNews.

Как пишет редакция RusNews, Пономаренко страдает клаустрофобией, но ее поместили в камеру с заклеенными окнами. В ней она провела два месяца, что сказалось на ухудшении ее состояния.

«Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, это я сама», — говорила Пономаренко в суде.

Журналистку задержали 23 апреля в Санкт-Петербурге. Суд поместил ее под стражу 27 апреля. Поводом к уголовному преследованию стал пост о разрушенном драмтеатре в Мариуполе. Из Петербурга ее этапировали в Барнаул.

Ранее ОВД-Инфо* сообщил, что Пономаренко ставят принудительные инъекции в психиатрической больнице. При сопротивлении ее силой удерживали сотрудники ФСИН.





*ОВД-Инфо в России включен в реестр «иностранных агентов».