Герой России требует наказать чиновников за разжигание межнациональной розни и угрозы ядерным оружием

Александр Гарнаев — Герой России, летчик-испытатель. «Север.Реалии»* рассказал, что он требует от главы ФСБ Александра Бортникова привлечь депутатов и чиновников к уголовной ответственности: они угрожают ядерным оружием и разжигают межнациональную рознь.

Свое заявление Гарнаев отправил еще в августе, сейчас опубликовал его в соцсетях. По его словам, угрозы применения ядерного вооружения, которые регулярно звучат от чиновников и с экранов федеральных каналов — причина для ядерного удара по территории России в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия и уставом ООН. Поэтому эти выпады нужно пресекать, считает он. Такую риторику летчик назвал преступной, несущей прямую угрозу государственной безопасности и конституционному строю России, жизни и здоровью граждан.

Гарнаев также рассказал, что его вызывали сотрудники ФСБ на беседы после его критических высказываний о боях в Украине. В марте 2022 года он обратился к властям и к своему коллеге-летчику, Герою Украины Александру Голуненко с предложением стать переговорщиком в процессе обмена пленными. Ответа от властей он не получил.

*«Север.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».