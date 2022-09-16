FT: США и ЕС усилят давление на Турцию из-за системы «МИР»

Газета Financial Times сообщила, что США и ЕС усилят давление на Турцию, чтобы она приняла более жесткие меры в отношении России. По мнению Брюсселя и Вашингтона, банковский сектор Анкары — потенциальное прикрытие для России для обхода санкций. Речь идет о турецких банках, которые интегрировали российскую платежную систему «МИР».

По данным источников издания, давление будет выражаться в том, что США и ЕС усилят существующие санкции. Новых ограничений пока вводить не планируют. Это отчасти подтверждает то, что уже существующие санкции не нанесли ущерб российской экономике так, как на то рассчитывали мировые лидеры.

«Мы ясно дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны связываться с платежной системой «МИР», потому что, знаете ли, это связано с риском уклонения от санкций», — сказал один из опрошенных чиновников.

Еще один источник сообщил, что нужно закрыть все возможные лазейки для обхода ограничений. И Турция здесь — одна из главных целей.

Также союзники могут закрыть лазейки для обхода санкций с помощью новых ограничений против физических лиц, которые проводят платежи от имени россиян. Под угрозой и предприятия, которые создают для Москвы обходные пути. Помимо Турции, по мнению США и ЕС, помогают России обходить санкции страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался поддержать антироссийские санкции. Его сближение с Москвой встревожило западных союзников. По поводу платежной системы «МИР» Эрдоган около месяца назад говорил, что расширение применения российских карт в стране может стать серьезным прогрессом. При этом банки Турции, которые подключились к системе «МИР», утверждают, что они полностью соблюдают санкции в отношении России.



