«Первый отдел» сообщил, что Дмитрию Талантову утяжелили обвинение. Теперь в его деле пять эпизодов и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Талантов находится под стражей с 29 июня. Его обвинили сначала в распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти или вражды (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК РФ). Теперь в обвинении есть и два эпизода о возбуждении ненависти или вражды с использованием служебного положения (п.«б» ч.2 ст.282 УК РФ).

В своем Facebook* адвокат писал о Буче, Мариуполе и возможных преступлениях российских войск в Украине.

В СК уверены, что Талантов, «заведомо осведомленный о популярности социальной сети Facebook* и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации власти и ВС РФ, принял решение о распространении заведомо ложной информации», опубликовал пост и «сформировал в себе неприязнь к решению органов исполнительной и законодательной власти РФ».

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую российский суд признал «экстремистской».

Фото: «Коммерсант»