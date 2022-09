Лауреаты премии «Эмми» 2022 года

В понедельник 74-я вечером в театре Microsoft в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Эмми».

Сериал «Наследники» (Succession), имевший наибольшее количество номинаций (25), получил награды как лучший драматический сериал и лучший сценарий для драматического сериала, а Мэттью Макфэдиен получил «Эмми» за лучшую роль второго плана в драматическом сериале. Сериал «Белый лотос» (The White Lotus) получил награды за лучший мини-сериал, лучший сценарий и лучшую режиссуру мини-сериала, а Мюррей Бартлетт и Дженнифер Кулидж получили награды как лучшие актер и актриса второго плана.

Лучший комедийный сериал

«Тед Лассо» (Ted Lasso )

Лучший драматический сериал

«Наследники» (Succession )

Лучший мини-сериал

«Белый лотос» (The White Lotus)

Лучшая актриса в комедийном сериале

Джин Смарт, «Хитрости» (Hacks)

Лучший актер в комедийном сериале

Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» (Ted Lasso)

Лучшая актриса в драматическом сериале

Зендая, «Эйфория» (Euphoria)

Лучший актер в драматическом сериале

Ли Джон Джэ, «Игра в кальмара» (Squid Game)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Аманда Сейфрид, «Выбывшая» (The Dropout)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Майкл Китон, «Ломка» (Dopsick)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Шерил Ли Ральф, «Начальная школа Эббот» (Abbott Elementary)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Бретт Голдштейн, «Тед Лассо» (Ted Lasso)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Джулия Гарнер, «Озарк» (Ozark)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Мэттью Макфадьен, «Наследники» (Succession)

Актриса второго плана, ограниченный сериал или фильм

Дженнифер Кулидж, «Белый лотос» (The White Lotus)

Актер второго плана, ограниченный сериал или фильм

Мюррей Бартлетт, «Белый лотос» (The White Lotus)

Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале

Ли Ю-ми, «Игра в кальмара» (Squid Game)

Лучший приглашенный актер в драматическом сериале

Колман Доминго, «Эйфория» (Euphoria)

Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале

Лори Меткаф, «Хитрости» (Hacks)

Лучший приглашенный актер в комедийном сериале

Нэйтан Лейн, «В этом доме только убийства» (Only Murders in the Building)

Лучшее ток-шоу

«События прошлой недели с Джоном Оливером» (Last Week Tonight with John Oliver)

Лучшее скетч-шоу

«Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live)

Лучшее реалити-шоу

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls

Лучший сценарий комедийного сериала

Квинта Брансон, «Начальная школа Эббот» (Abbott Elementary)

Лучший сценарий драматического сериала

Джесси Армстронг, «Наследники» (эпизод «Все колокола»)

Сценарий для мини-сериала или телефильма

Майк Уайт, «Белый лотос» (The White Lotus)

Лучшая режиссура комедийного сериала

Эм Джей Дилейни, «Тед Лассо» (эпизод «Без свадеб и похорон»)

Лучшая режиссура драматического сериала

Хван Дон Хек, «Игра в кальмара» (эпизод «Красный свет, зеленый свет»)

Лучшая режиссура мини-сериала или телефильма

Майк Уайт, «Белый лотос» (The White Lotus)

Лучший документальный сериал

«Битлз: Вернись» (The Beatles: Get Back)

Лучший документальный фильм

«Американская мечта Джорджа Карлина» (George Carlin’s American Dream)

Лучший сценарий ток-шоу

«События прошлой недели с Джоном Оливером» (Last Week Tonight with John Oliver)

Лучший сценарий скетч-шоу

«Джеррод Кармайкл: Ротаниэль» (Jerrod Carmichael: Rothaniel)

Лучшее специальное шоу (в записи)

«Вечер с Адель» (Adele One Night Only)

Лучшее специальное шоу (в прямом эфире)

Шоу Super Bowl LVI Halftime (The Super Bowl LVI Halftime Show)

Премию «Эмми» представляют три организации: Американская телевизионная академия (Academy of Television Arts & Sciences) вручает премии всем вечерним передачам, исключая спортивные; Американская национальная телевизионная академия (National Academy of Television Arts & Sciences) вручает премии дневным, спортивным, новостным и документальным программам; Международная телевизионная академия (International Academy of Television Arts & Sciences) вручает премии телевизионным программам, выпущенным и транслирующимся за пределами США





На фото: Шерил Ли Ральф принимает «Эмми» за лучшую комедийную актрису второго плана