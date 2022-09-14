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#Новости

Суд прекратил дело о «дискредитации армии» в отношении актрисы Кристины Асмус

14.09.2022

Состава правонарушения в деле не нашли

«Медиазона»* сообщила, что сегодня Тверской суд Москвы прекратил административное дело о «дискредитации армии» в отношении актрисы Кристины Асмус. Полиция посчитала, что войска России «дискредитирует» ее антивоенный пост в соцсетях, но суд с силовиками не согласился. 

Дело рассматривали в закрытом режиме. Точно неизвестно, какой пост стал поводом для преследования, но 24 февраля Асмус опубликовала запись с черной картинкой и подписью: «Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне!!!!!» Позже актриса удалила пост. 


*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом». 


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