Суд прекратил дело о «дискредитации армии» в отношении актрисы Кристины Асмус

«Медиазона»* сообщила, что сегодня Тверской суд Москвы прекратил административное дело о «дискредитации армии» в отношении актрисы Кристины Асмус. Полиция посчитала, что войска России «дискредитирует» ее антивоенный пост в соцсетях, но суд с силовиками не согласился.

Дело рассматривали в закрытом режиме. Точно неизвестно, какой пост стал поводом для преследования, но 24 февраля Асмус опубликовала запись с черной картинкой и подписью: «Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне!!!!!» Позже актриса удалила пост.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».