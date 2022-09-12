Контрнаступление: Украина сообщает о продвижении войск

С прошлой неделе Украина начала контрнаступление. На востоке российские войска отброшены с 3000 квадратных километров территории, а юге — с 500 квадратных километров. Российское Минобороны называет отступление «перегруппировкой войск», а солдаты рассказывают, что командование сбегает с поля боя: в «достижение целей «спецоперации» уже мало кто верит.

The New York Times сообщают, что украинский флаг подняли в Балаклее, Чкаловске, Изюме, Купянске, Высокополье, Нововознесенском, Белогорке, Сухом Ставке и Миролюбовке и еще нескольких десятков населенных пунктов. Только за сутки на северо-востоке страны ВСУ отбили 20 украинских сел и городов. Украина удвоила призывы к российским военным сдаться. Сейчас кампанию проводят в Херсонской области.

Пророссийские власти Херсона говорят о том, что «опасности от ВСУ нет».

«Я каждый день общаюсь с военными и знаю, какая напряженность существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко, — рассказал глава херсонской области Владимир Сальдо который находится на лечении в России после отравления. — Могу вам сказать абсолютно точно: у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил».

По его словам, более актуальный для Херсона вопрос: планирование бюджета. Сейчас он занимается именно этим.

Reuters называет российскую армию «бегущей». Украинские силы говорят о том, что отступая российские войска бросают оружие, минируют территории.

Частично признали успех Украины в Харьковской области: пророссийский глава администрации Виталий Ганчев объявил эвакуацию жителей.

«Ситуация с каждым часом становится все более сложной», — сказал он.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, «спецоперация продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели». Ему вторит Минобороны. В ведомстве сообщили, что в Купянске и Изюме «поражена живая сила и военная техника» противника. Также нанесены удары на Криворожском и Николаевском направлении, в Славнске, Артемовске, Константиновке и других городах. Минобороны отчиталось об уничтожении складов с боеприпасами, американских HIMARS и солдатах.

Из Изюма и Балаклеи, по версии ведомства, российская армия не отступила, а «перегруппировалась» «для наращивания усилий на Донецком направлении».

«С этой целью в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклеевской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — обозначили отступление российские военные.

Одновременно с этим усилились обстрелы крупных городов Украины, в том числе Харькова. После артиллерийской атаки в городе был взрыв на ТЭЦ, и три украинских региона остались без электричества и воды. Москва отрицает удары по гражданским объектам.

Британское Минобороны сообщило, что Россия, вероятно, приказала своим войскам покинуть всю Харьковскую область. Это будет серьезно осложнить логистику для российских войск.

Участились обстрелы и в приграничных российских регионах. По данным 161.ru, громкий взрыв был слышен в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае, Ейске. Обстреливались с утра населенные пункты Курской и Белгородской областей.

По информации канала «Можем объяснить», российские командиры оставляют солдат на поле боя, а сами уходят. Попавшие в плен российские солдаты говорят, что их командиры фактически разбежались при наступлении украинских военных.

«В период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя. В том числе и командир дивизии полковник Скворцов», — рассказал 19-летний военный из Калининграда Даниил Гудков, находившийся в Харьковской области.

«Нас было трое (солдат). Когда мы проснулись, никого не было», — сообщил еще один солдат, служивший под Изюмом.

Аналитики считают, что России уже не сможет перехватить инициативу. Как объяснили DW*, ВСУ заняли важные города. Изюм — фактически ворота в Донбасс, важный транспортный узел, соединяющий Харьков с Донецкой областью. В нем есть и заход «Укроборонпрома», производящий приборы ночного видения для танков и БТР, компоненты лазерной системы наведения для противотанковых комплексов «Стугна» и «Корсар».

Купянск — второй после Харькова крупный железнодорожный узел области. Он расположен на границе с Россией и использовался российскими войсками для переброски подкрепления на изюмском направлении. Балаклея тоже важный жд-узел. Он связывает Харьков и Донбасс. Потер этих населенных пунктов ухудшит логистические цепочки российской армии, который итак были не лучшими.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».





Фото: Reuters