Муниципальные депутаты Москвы и Петербурга призвали Путина уйти в отставку

Муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Петербурга потребовали от президента РФ Владимира Путина уйти в отставку. Обращение в своих соцсетях опубликовала депутат Семеновского округа Петербурга Ксения Торстрем.

«Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам», — говорится в нем.

Ранее с таким же требованием к Путину выступили муниципальные депутаты округа Смольнинский в Петербурге. Они сообщили о намерении направить в ближайшее время обращение в Госдуму с предложением обвинить российского президента в государственной измене из-за боевых действий в Украине. «За» проголосовали семь депутатов (Балтруков, Киселева, Кузнецова, Палюга, Полуйков, Чеботарь, Юферев), трое воздержались (Мишкинис, Захаров, Серая).

С аналогичным требованием также выступил Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский в Москве. Обращение было зачитано на заседании 9 сентября. Депутаты признали, что Путин во время первого и частично второго сроков проводил «хорошие реформы», однако после «все пошло как-то наперекосяк» — удвоения ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, Россию стали массово покидать умные и работоспособные люди, а обещанная стабильность так и не наступила.

