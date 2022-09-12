Суд в Екатеринбурге оштрафовал травести-артиста Бомбу Киберсиси за исполнение гимна с флагом ЛГБТ

Октябрьский мировой суд Екатеринбурга оштрафовал травести-артиста Бомбу Киберсиси на 2 тысячи рублей за исполнение гимна России в гей-клубе Fame, сообщает It's My City. Смягчающим обстоятельством стало то, что он признал свою вину.

Настоящее имя артиста — Сергей Нечаев. Он является ветераном войны в Чечне. Нечаев выступает как травести-артист под сценическим псевдонимом Бомба Киберсиси. В августе он стал фигурантом административного дела о нарушении порядка использования государственных символов РФ (ст. 17.10 КоАП РФ) из-за исполнения гимна России в екатеринбургском гей-клубе Fame. Во время выступления он держал в руках ЛГБТ-флаг. Со своей шоу-программой травести-актер выступил 7 августа.

На выступление Нечаева обратил внимание заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. 7 августа он на своей странице в «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором назвал всех травести-артистов «психбольными», а также призвал закрыть все гей-клубы на территории России.

В конце августа ультраправые заставили Нечаева извиниться на камеру за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ в руках. На видео в группе «Россия консервативная» обратило внимание издание It’s my city. В посте с извинениями ультраправые написали: «Пора разрушить стереотип о том, что Екатеринбург — центр либерализма. Любые поползновения оскорбить национальные чувства русского народа будут жестко пресекаться».