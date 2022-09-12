Кандидату в Люберцах «нарисовали» голоса, чтобы он прошел

В Люберцах наблюдатели обнаружили переписанный протокол на УИК №3698: кандидату от «Единой России» Алексею Орлову приписали голоса от соперников, чтобы он смог пройти, сообщает «Голос»*.

В протоколе избирательного участка Орлов набрал 100 голосов. Но в увеличенной форме таблицы указали 161 голос.

Кандидату не хватало 5 голосов для входа в совет. Голоса отняли у других представителей «Единой России». Но за Орлова проголосовали теперь 100% избирателей.





*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».