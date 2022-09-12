Второсортные граждане

«Отличительная особенность нашей жизни, сказал Заибан в речи по поводу приближающейся второй ступени псизма, — это неудержимая динамика. Мы идем вперед, намного опережая свой зад».

Александр Зиновьев, «Зияющие высоты», 1974

Лучшая, талантливейшая фраза, из всех отчеканенных автократом за последние месяцы, была произнесена им на Владивостокском форуме: «Происходит определенная поляризация и в мире, и внутри страны. Я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития».

Расшифровывается она следующим образом: да, хотя я и члены моей команды говорим, что российское общество консолидировано как никогда, конечно, в нем произошел раскол; но — кто не с нами, тот против нас; а значит, в стране есть просто лишние люди — «поляризованные». Именно этих людей, открыто несогласных, Путин имел в виду, когда ранее говорил о том, что общество должно «самоочищаться» от «национал-предателей» и «пятой колонны».

Добровольные помощники, агрессивные конформисты, которым обеспечен неформальный статус граждан первого сорта, ведут свои бои за «самоочищение» от де-факто граждан второго сорта, несогласных



Второй фронт

Путин ведет «операцию» на двух фронтах — внешнем и внутреннем. На внутреннем фронте бои с собственным населением ведут силовики в тесном содружестве с представителями того, что раньше называлось «судебной системой». Но и здесь власти нужны добровольные помощники — яростные сторонники и доносчики — которые способны развязать гражданскую войну со своими соотечественниками-антипутинцами и прозападниками. Добровольные помощники, агрессивные конформисты, которым обеспечен неформальный статус граждан первого сорта, ведут свои бои за «самоочищение» от де-факто граждан второго сорта, несогласных.

Согласно Конституции РФ, впрочем, все граждане России равны перед законом. Нет ничего «ненужного, вредного и мешающего нам идти вперед», намного опережая свой зад.

Больше того, в Конституции закреплены и свобода слова, и свобода собраний, и ею же запрещена цензура. Больше того, эти нормы имеют так называемое непосредственное действие, то есть ограничить их и окружить орнаментом антиконституционных «законов» и подзаконных актов нельзя. Но этих прав граждане России в период зрелого путинизма и его неосултанистского государства (по определению венгерского политического ученого Балинта Мадьяра) лишены. Это означает только одно: все то, что делает коллективный Кремль в последние годы и особенно в последние месяцы — это нарушение Конституции. Можно возразить — да о какой Конституции вы говорите, это всего лишь пачка бумаги, о которую вытерли ноги. Но сам факт ее нарушения нуждается в обязательной фиксации, хотя бы потому, что сам коллективный Кремль постоянно ссылается на некий «закон» и собственное невмешательство в репрессивные действия правоприменительных и правоохранительных органов. Точнее, органов «правоХОРОнительных».

Бедность в России — понятие рукотворное, поскольку бедное население легче привязать к руке дающего и обеспечить тем самым пусть и небескорыстную, но любовь к этой руке



Каждый школьник когда-то знал, что в русской литературе выведены образы «лишних людей», к каковым относятся Онегин, Печорин, Базаров и Обломов. Однако в путинской интерпретации число этих лишних людей, да и само понятие существенным образом корректируются и расширяются. С одной стороны, это те самые несогласные, «поляризованные», от которых надо «самоочиститься». С другой, это те, кто потребляет социальную поддержку в обмен на полную лояльность, перемешанную с абсолютной индифферентностью ко всему, что затевает Путин — надо, значит, надо, только задайте нам корм. Они «лишние» в том смысле, что постоянно требуют внимания, газификации и починки протекающих крыш (а газ все не идет, а крыши все так и текут — от года к году, от десятилетия к десятилетию уже теперь). Они портят статистику, особенно социальную и особенно реальных располагаемых доходов населения, которые с 2014 года никак не могут «поднять веки». Статистику приходится закрывать, людей — кормить пособиями. Хлопотно. Да и нет возможности перенаправить обмелевающие доходы бюджета на новые ракеты, пушки, снаряды и обеспечение безопасности высшего политико-экономического класса и его «искандеры», яхты и поместья.

Бедность в России — понятие рукотворное, поскольку бедное население легче привязать к руке дающего и обеспечить тем самым пусть и небескорыстную, но любовь к этой руке. Которая, когда надо, превращается в железную руку, ежовые рукавицы, способные подавить всяких «национал-предателей». Хотя в былые годы надо было дать простор другой руке — невидимой руке рынка, и тогда бы многодесятилетняя борьба с бедностью превратилась бы в борьбу за богатство населения. Однако теперь говорить об этом поздно…

Итак, рука Кремля вынуждена одновременно кормить лишних людей из низших в потребительском смысле классов и давить тех, кто «мешает нам идти вперед». Кажется, Кремль хотел бы остаться один, без чрезмерных обременений. Ему нужны только пушечное мясо и охрана. И немного айтишников для починки интернета и девушек-эскортниц для удовлетворения естественных нужд государственного олигархата. И вот тогда уж точно мы все пойдем вперед в высоком темпе, не разбирая дороги…

Путин, впрочем, со своей пропагандой, изъясняющейся на языке ненависти, сам воспитал своих сторонников в таком духе. А теперь и он сам кажется им излишне мягким правителем



«Ястреб» на крыше

Чтобы население, механически поддерживающее Путина и его «операции», не задумывалось о послеоперационных последствиях, его нужно отвлекать праздниками, фейерверками, развлекательными телепередачами и торжественными открытиями дворцов самбо. Правда, у нашего неосултаната появляется сравнительно новая проблема. «Ястребы» есть не только в руководстве страны, но и среди обычных граждан. Отдельные политические ученые называют этот слой «консервативным гражданским обществом»: я бы согласился, но убрал бы слово «гражданское», не надо его так опошлять. Это те наши соотечественники, которым нужна полная и безоговорочная, еще более кровавая и безоглядная «победа» не только над Украиной, но и над всем миром. Ведь в нынешнем виде это мир устроен так, что мы не можем идти беспрепятственно «вперед». Путин, впрочем, со своей пропагандой, изъясняющейся на языке ненависти, сам воспитал своих сторонников в таком духе. А теперь и он сам кажется им излишне мягким правителем.

Вряд ли это станет такой уж серьезной проблемой для Кремля. Но тренд есть. И эти люди тоже, в сущности, лишние. Только потому, что их невозможно сделать абсолютными лоялистами. Им нужен еще более жесткий лидер. Точнее, более успешный.

Ведь фортуна не то чтобы отвернулась от Путина, он сам отвернулся от нее, своей «операцией» разрушив хотя бы видимость своей пресловутой «стабильности» и искусственной «консолидации». Пока его спасают механическая покорность и абсолютное равнодушие существенной части населения России ко всему, кроме их «хаты», которая неизменно находится «с краю».