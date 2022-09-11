В Вельске задержанную женщину госпитализировали с угрозой выкидыша

В Архангельской области беременную 20-летнюю жительницу Вельска, которую задержали по делу о поджоге военкомата, госпитализировали с угрозой потери ребенка. Об этом сообщает SOTA со ссылкой на ее родственницу.

Силовики задержали женщину и ее мужа в воскресенье. Молодую пару допросили и изъяли телефоны. После допроса женщину госпитализировали с угрозой выкидыша — она находится на шестом месяце беременности.

Это не первое взаимодействие жительницы Вельска с силовиками. Накануне на выходе с работы ее встретил сотрудник правоохранительных органов — сама задержанная предположила, что он является сотрудником ФСБ. По ее словам, он задавал ей вопросы по поводу картинки с антивоенным лозунгом, которую она разместила на своей странице во «ВКонтакте» 27 февраля.

После этого женщину задержали и доставили в полицейский отдел, там ее удерживали шесть часов. В итоге на нее составили протокол по статье о «дискредитации» российской армии и отпустили домой. Она рассказала, что подписала все бумаги, лишь бы ее «поскорее отпустили и вернули телефон».

