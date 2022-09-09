Close

#Новости

ФСБ обвинила жителя Симферополя в «угрозах расправой» над российскими военными

09.09.2022

Ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о публичных призывах к экстремизму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Симферополе местного жителя, который якобы «угрожал расправой» над российскими военными в одном из групповых чатов в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, житель Симферополя размещал в групповом чате комментарии, «содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных сил России, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины». 

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.