ФСБ обвинила жителя Симферополя в «угрозах расправой» над российскими военными

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Симферополе местного жителя, который якобы «угрожал расправой» над российскими военными в одном из групповых чатов в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, житель Симферополя размещал в групповом чате комментарии, «содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных сил России, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.



