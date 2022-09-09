ВВС и «Медиазона»* нашли данные о 6219 погибших в Украине российских военных

и «Медиазона»* опубликовали новые данные о погибших в Украине российских военных. На 9 сентября удалось подтвердить 6219 имен. По версии исследователей, это от трети до половины всех реальных потерь.

Среди этого числа больше тысячи погибших (1041 человек) — офицеры. Журналисты отмечают, что соотношение потерь не обязательно составляет 1 к 6, но в публичном пространстве об офицерах говорят чаще. Среди офицерского состава 277 человек были в звании от майора и выше, 119 — старше полковника.

Предыдущие данные публиковали две недели назад. За это время появились сообщения о смерти еще шестерых подполковников. Среди них оказался замкомандира 234-го десантно-штурмового полка из Пскова Алексей Афонин, подполковник ФСБ Владимир Маргиев и полицейский Ратмир Кудаев.

Журналисты также говорят о том, что пока прирост погибших не связан с ситуацией на фронте: информация о погибших из-за контрнаступления появится только через две недели.





*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».