Republic* отказался от статуса зарегистрированного Роскомнадзором СМИ

Издание Republic* по собственной инициативе решило отказаться от статуса зарегистрированного Роскомнадзором СМИ. Действие свидетельства прекратилось1 сентября, сообщается в Telegram-канале издания в пятницу.

«Мы сделали это по своей инициативе. С 1 сентября действие соответствующего свидетельства Роскомнадзора прекращено», — говорится в сообщении.

Свое решение Republic объяснил тем, что статус зарегистрированного в России СМИ несет за собой «слишком много бессмысленных обязательств». В частности, речь идет о маркировках и цензурных ограничениях, которые не дают «никаких дополнительных прав».

ООО «Москоу диджитал медиа»* больше не является издателем СМИ Republic Magazine*. В издании отметили, что по завершении всех необходимых процедур публикации больше не будут маркироваться как материалы, распространенные «иностранным агентом».

*Republic и «Москоу диджитал медиа» Минюст РФ считает «иностранными агентами».