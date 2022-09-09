Блогера Хованского исключили из реестра террористов и экстремистов

Росфинмониторинг исключил Юрия Хованского из федерального реестра террористов и экстремистов, следует из информации на сайте службы. В июле уголовное дело в отношении видеоблогера прекратили в связи с истечением срока давности.

В июне 2021 года суд в Петербурге заключил под стражу Юрия Хованского по уголовному делу об оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было *** [офигенно], сколько русских детей убили» (ст. 205 УК РФ). Сам Хованский подтвердил, что является исполнителем этой песни, однако свою причастность к ее распространению в сети он отрицал.

В открытом письме из СИЗО блогер заявил, что следствие использовало подставных свидетелей и что ему предлагали пойти на сделку, угрожая в случае отказа создать «проблемы» и ему, и его девушке. В конце декабря Хованский обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест.

В конце декабря 2021 года Хованского освободили из-под стражи — ему избрали новую меру пресечения в виде запрета определенных действий. 20 июля уголовное дело в отношении блогера прекратили из‑за истечения срока давности.