В Казани прошли обыски по делу об оправдании терроризма

В Казани прошли обыски у члена «Яблока», координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Дмитрия Первухина. Силовики пришли также к участнице антивоенной акции Сылдыс Сундуй-оол и Ксении Урузаевой. Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК).



Как сообщила пресс-служба «Яблока», уголовное дело возбудили после публикации видеоролика с нападением на посла России в Польше Сергея Андреева: его облили красной краской во время памятных мероприятий 9 мая на кладбище советских воинов. В партии сообщили, что Дмитрий Первухин не имеет никакого отношения к публикации этого материала. Первухина допрашивают в его квартире, у него изъяли электронные носители.

ОВД-Инфо* сообщило об обыске по тому же делу у участницы антивоенной акции 6 марта Сылдыс Сундуй-оол и у Ксении Уразаевой. У Уразаевой изъяли цифровую технику. У Сундуй-оол также забрали три ноутбука, телефон, два системных блока, рукописные исторические лекции про 90-е годы, договор с работодателем и сим-карту.

Обыски по этому же делу проходили 17 августа у журналистов Idel.Реалии*. Тогда силовики пришли к девяти журналистам и их родственникам. Подозреваемой по делу проходит журналистка Айсылу Кадырова.

«Сетевые свободы» уточнили, что теперь любая ирония на эту тему или одобрительные высказывания могут квалифицироваться как оправдание терроризма по ст.205.2 УК.

Дело в Татарстане возбудил 28 июля 2022 года первый отдел по расследованию особо важных дел Управления СКР по региону. 17 августа у казанских журналистов прошли девять обысков, а сегодня — четыре.

*ОВД-Инфо и Idel.Реалии Минюст России считает «иностранными агентами».