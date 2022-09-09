UPD: Илье Яшину* продлили арест до 12 ноября, пишет РИА Новости.

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Сегодня в Басманном суде проходит заседание по продлению меры пресечения политику Илье Яшину*.

«Вот так» сообщил, что нескольких человек задержали в здании суда: они начали аплодировать, когда политика заводили в зал. Суд закрыл заседание из-за разглашения медицинской тайны. Политик при этом был не против раскрытия таких сведений.

«Ходатайство следователя Пахомова неприлично. Заседание нужно закрывать не для того, чтобы скрыть доказательства, а чтобы сделать мелкую пакость — чтобы заседание посетили меньше людей. Но эффект обратный. Смысл этого дела — чтобы мне заткнули рот, чтобы я не делал политических высказываний. Я уже в клетке, это уже политическое высказывание. А закрытое заседание усиливает это высказывание. Закрывать заседание — неспортивно и неприлично», — возражал Яшин*.



Илью Яшина* обвиняют в распространении фейков про армию: в одном из своих эфиров он показал часть репортажа ВВС о событиях в Буче, потом рассказал версию Минобороны России. Но силовики сочли это «фейками».

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: SOTA