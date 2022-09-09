В Рубцовске «волонтеры» предлагают «лотерею» за голос избирателей

На «Карте нарушений» «Голоса»* появилось сообщение о подкупе избирателей в Рубцовске Алтайского края. Волонтеры лозунгом на футболках, под которым вела агитацию «Единая Россия», предлагают сыграть в лотерею после голосования за их кандидата.

Происшествие зафиксировали на участке 475. Единороссы вели кампанию под брендом «Наш город». С начала голосования «волонтеры» ЕР в футболках с этим слоганом сидят на входе в участок и призывают участвовать в лотерее. В этот же момент по округу ходит ещё один «волонтер» и зазывает людей идти на УИКи и участвовать в лотерее, если проголосуют за их кандидата.

«В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума, отзыва либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом, отзывом (ст.77 Кодекс о выборах). Если учесть прямую связь, зафиксированную на избирательных стендах, кандидатов ЕР с «Нашим городом», то в Рубцовске проходит масштабный подкуп избирателей», — пишут эксперты «Голоса»*.

*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».