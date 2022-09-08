Умерла королева — ушла эпоха

Впервые я употребляю словосочетание «ушла эпоха», не поморщившись и не покривив душой. Это именно так. Совсем недавно Великобритания отмечала Платиновый юбилей пребывания Елизаветы II на троне. Всего два дня назад она «благословила», то есть, официально назначила пятнадцатого премьер-министра Лиз Трасс, а первым премьер-министром, которого она попросила сформировать правительство, был Уинстон Черчилль, возглавлявший его с 1951 по 1955 год. Елизавета II соединила эпохи, и все 70 лет своего правления она еще соединяла и народы, входящие в состав Великобритании и страны Содружества наций, где она была главой государства.

Особенно ощущалось ее благотворное присутствие в последние годы, когда Соединенное Королевство начало давать трещины: после Брекзита зашаталась связь с Северной Ирландией, а Шотландия начала поглядывать в сторону, снова заговорив о независимости.

Неважно, роялист ты или республиканец, но тот факт, что у Соединенного Королевства был такой объединитель, как Елизавета II, играл огромное значение.

Британский монарх, помимо того, что является главой государства, главой Церкви, Главнокомандующим вооруженными силами, еще и как суверен – абсолютное воплощение государства.

Всего несколько дней назад, 6 сентября, на пару минут – между отставкой Бориса Джонсона и формальным приглашением, с которым королева обратилась к Лиз Трасс сформировать правительство – страна оставалась без премьер-министра. Но в эти минуты именно королева и была «государством», была единственной конституционной фигурой государства!

Я вспоминаю визит Елизаветы II в Москву в 1994 году, куда ее пригласил Борис Ельцин. Он положил конец долгим враждебным отношениям между европейскими монархами и Кремлем после убийства царской семьи, которая была тесно связана с английским королевским двором. Елизавета II стала первым британским монархом, ступившим на русскую землю с 1908 года. Теперь, мне кажется, она останется последним британским монархом, которого искренне любили не только монархисты, но уважали и ценили многие поколения британцев.

Оригинал в лондонском русскоязычном журнале «Зима»