«Не надо его расстреливать — коленки прострелить, и пусть его катают в коляске»: чему учат на «Разговорах о важном»

5 сентября в российских школах прошли первые идеологические уроки проекта «Разговоры о важном». Буквально через два дня из планов будущих уроков была исключена тема «спецоперации» в Украине. Но некоторые учителя не догадались, что установки скоро изменятся, и со всей откровенностью рассказали детям о нацизме в соседней стране и плюсах войны против нее. Такой урок прошёл в одной из школ Переславль-Залесского, его аудиозапись передали «Вёрстке» родители учеников. Их возмутила не только тема, но и использование учителем обсценной лексики. Директор школы в разговоре с изданием признала — первое занятие получилось неудачным.

«Говнюк с Великобритании»

У ребят из 7‑го класса школы № 2 занятие вел учитель ОБЖ Владимир Шибин, который также руководит кадетским движением этой школы. Имя педагога неоднократно попадало в местные СМИ, которые рассказывали о его активном участии в полевых сборах военно-патриотических организаций, совместной работе с воинской частью и Советом ветеранов. В 2013 году Шибин был награждён знаком «Патриот России».

суд в ДНР и ЛНР поставит к стенке и без вопросов расстреляет. Потому что у них есть смертная казнь



Преподаватель решил, что даже тема первого урока «День знаний» не отменяет разговор о плюсах «специальной военной операции» в Украине — и провёл этот разговор, не особенно выбирая выражения. Об этом «Вёрстке» рассказали родители одного из учеников, предоставив запись занятия. Мы публикуем её и расшифровку урока.

«Посмотрите на всех, кого берут в плен [в ДНР и ЛНР]. На кого ни посмотри — тут шофёр, там фельдшер. И все говорят — я не стрелял. Почему они так говорят? Потому что знают, что будет суд. А суд в ДНР и ЛНР поставит к стенке и без вопросов расстреляет. Потому что у них есть смертная казнь», — рассуждал Шибин о происходящем в Донбассе.

По мнению преподавателя, иностранные наёмники и украинские военные, попав в плен, превращаются в «слепых щенят» и просят пощады. Шибин не стал рассказывать детям о Женевской конвенции 1949 года, которая предписывает гуманное обращение с военнопленными.

Более того, учитель пошёл дальше, заговорив о «трусливом» поведении некоторых наёмников. «Был там говнюк с Великобритании, фамилию я его уже не помню, который участвовал в расстреле и казни российских пленных. Тогда солдатам расстреливали колени, расстреливали их в затылок, перерезали горло. Но когда его взяли суровой рукой закона за жопу, он начал апеллировать: к Путину, Пушилину, к этому непричёсанному Борису Джонсону — мол, ребята, спасите меня! И вот шумиха началась — как это так, как это его хотят расстрелять? И чуть ли не войну хотят объявить Российской Федерации за то, что этого урода уничтожить хотят. Хотя, может, и не надо его расстреливать, ему тоже две коленки прострелить, и пуcть его катают всю оставшуюся жизнь на коляске, может быть, уши ему тоже отрезать надо и нос», — рассуждал преподаватель ОБЖ.

В конце марта в интернете стали распространять видео, на котором в Харьковской области, предположительно, украинские военные выводят из автомобиля российских пленных со связанными за спиной руками, а затем стреляют им по ногам. Также сообщалось об одном случае, когда российскому военному могли перерезать горло. В августе мэр Мелитополя Иван Фёдоров рассказал, что украинские партизаны в оккупированном городе так расправились с российским солдатам, который якобы приставал к несовершеннолетней девушке. Ни к тому, ни к другому случаю британские наёмники не имели никакого отношения.

«Сейчас Путина начинают обвинять в том, что он ведёт против Европы газовую войну. Газа нет? Хочу — дам, хочу — не дам. Большая семерка стран ограничила цену на нефть. После чего Кремль сказал — тогда мы вам вообще не будем продавать нефть. Пусть вам привезут с Саудовской Аравии, обогнув Африку — тогда она золотая будет. Пусть американцы привезут. Не надо нам диктовать условия», — пригрозил Шибин.

По словам учителя, причиной происходящего стала «бессильная злоба» Евросоюза, но у стран ЕС «ничего не получается», поскольку Россия переключилась на бизнес с партнерами из азиатских стран. Закончив с нынешними событиями, Шибин перешёл к историческому экскурсу.

«Почему в Европе боятся трогать тему Великой Отечественной войны? Потому что они все воевали против нас. Все! И это должен знать каждый! В 1941 году на СССР напала не только Германия, но и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков», — излагал семиклассникам Шибин свою версию Второй мировой войны.

Поэтому мы 9 мая празднуем День Победы, а они 8 мая — день примирения и траура. Скорбят о своей непобеде в непроходящей злобе на нас



«Все они зверствовали покруче немцев. Венгров советские солдаты не брали в плен — они показали себя чудовищами. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС „Норд-Ланд«. Итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС „Шарлемань« и охранно-карательных отрядов, швейцарцы, фламандцы, валонцы и прочие козлы!» — негодовал преподаватель.

Пассаж про козлов был личным экспромтом Шибина. А всё остальное — цитаты из пропагандистского текста, гуляющего по интернету еще с 2009 года, его автор — публицист Николай Яременко, называющий себя малороссом. Не так давно его процитировал в своём телеграм-канале и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Поэтому мы 9 мая празднуем День Победы, а они 8 мая — день примирения и траура. Скорбят о своей непобеде в непроходящей злобе на нас», — подытожил учитель.

В качестве примера этой злобы Шибин привел канцлера Германии Олафа Шольца, чей дед якобы воевал за нацистскую Германию — этот тезис был растиражирован медиаресурами Евгения Пригожина, но оказался фейковым. Но учитель, видимо, не знал этого, потому задал риторический вопрос: «После этого нас Шольц будет обнимать и целовать взасос? Нет, не будет. Почему? Потому что дед воевал. Корни — они и есть корни».

Потом учитель ОБЖ заговорил о том, что после развала СССР страна столкнулась с масштабной антисоветской пропагандой. В те же годы «отпрыски князей и графов» вспомнили о своих корнях.

«Начали покупать себе титулы — граф Тулеев, князь Сидоров, помещик Пи**ров. И так далее. Почему? Взглянули в свои корни, к власти пришли. Если родословные посмотреть людей, которые во время перестройки были, то все богатые. Их родственники были в свое время раскулачены, или отправлены на Соловки, или расстреляны <…> [А Горбачев] очень здорово приложился к тому что наша страна развалилась, могучий, великий Советский Союз. Великий и могучий. Стояла задача развалить и Российскую Федерацию путём создания цветных революций», — перешёл к главной теме преподаватель.

«Не с автоматом наперевес русский солдат приходит»

Майдан 2014 года он назвал «военным переворотом». В России же, по мнению Шибина, такую попытку предприняли в 2011–2012 годах во время протестов на Болотной площади.

Они говорят: Мы вас ждали! Нас убивали, нас насиловали, нас грабили, нас унижали, нас выгоняли из наших же квартир! А вы нас освобождаете. И не с автоматом наперевес русский солдат приходит, а с пакетом гуманитарной помощи



«Пытались вывести свое недовольство и раскачать страну, чтобы организовать военный переворот. Но их придушили. Не стали церемониться. Придушили», — откровенничал учитель. В Украине же «не придушили, в результате имеем фашистское государство под своим окном».

«Что будет дальше?» — преподаватель задал вопрос детям. В ответ — тишина. Тогда Шибин ответил сам себе: «Будет победа». И процитировал фразу из фильма «Брат‑2»: «В чём сила? В правде».

Напоследок учитель заявил о правильности вторжения России в Украину, поскольку «нигде на освобождённых территориях Украины никто не сказал — зачем вы пришли?».

«Они говорят: Мы вас ждали! Нас убивали, нас насиловали, нас грабили, нас унижали, нас выгоняли из наших же квартир! А вы нас освобождаете. И не с автоматом наперевес русский солдат приходит, а с пакетом гуманитарной помощи», — подчеркнул Шибин.

Пока идёт обкатка учитель может импровизировать



«А ваш ребенок вне политики что ли?»

Родители учеников, прослушав запись «Разговоров о важном», пришли в ужас.

«Мы решили разобраться в этой истории. Пришли к директору, который сказал, что урок обязательный. Но темой должна была быть «Россия — страна возможностей». На наш вопрос: «А это что было?» — получили ответ: «Пока идёт обкатка и учитель может импровизировать», — рассказала «Вёрстке» Наталья, мать одной из учениц 7 класса.

если вас что-то не удовлетворяет, возьмите, переведите его в другую школу, на домашнее обучение. Но если он будет находиться в классе, он будет слушать то, что предписано для разговора



Родители решили поговорить с самим педагогом и объяснить ему, что школа — вне политики. Но натолкнулись на стену непонимания.

— Почему нельзя говорить про Украину? — возмутился Шибин (запись разговора есть в распоряжении «Вёрстки»).

— Ну не в школе же, — попытались объяснить ему родители.

— И что дальше? А ваш ребенок вне политики что ли? Дети должны знать, что на Украине зверски убивают наших соотечественников, что нацизм шагает уже возле нашей границы! Об этом, что, нельзя говорить?! — перешёл на повышенный тон учитель.

Родители попытались убедить Шибина в том, что детям не стоит рассказывать о политике, тем более без альтернативной точки зрения. А образование в России — светское. Однако преподаватель был непреклонен. Он напомнил, что «спецоперацию» в России поддерживает больше 80% граждан.

— Ребят, если вас что-то не удовлетворяет по точке зрения для вашего ребенка, возьмите и переведите его в другую школу, переведите его на домашнее обучение. Но если он будет находиться в классе, он будет слушать то, что предписано для разговора, — заявил Шибин. Учитель при этом отказался показать документ, который «предписывает» рассказывать детям о нацизме в Украине.

Мы спрашиваем: а что такое патриотизм? Он отвечает: ну, наверное, это любовь к войне



В тот же день родители решили поговорить с младшим сыном, который учится в другом классе, чтобы узнать — о чём был его первый урок. По словам Натальи, сын ответил — «про патриотизм».

«Мы спрашиваем: а что такое патриотизм? Он отвечает: ну, наверное, это любовь к войне. Это стало последней каплей», — рассказала Наталья. Женщина заявила, что её дети больше ни одной минуты не будут находиться в этой школе, и перевела их на домашнее обучение.

«Я не позволял себе нецензурных выражений»

Владимир Шибин с 2002 года возглавляет кадетское движение школы № 2 Переславля-Залесского, где он работает преподавателем ОБЖ.

«Одна из главных функций государства — это защита своего суверенитета», — говорил Шибин в 2019 году. Защиту родины он считает «почётной обязанностью».

Сам учитель в разговоре с «Вёрсткой» не смог ответить, могут ли родители учеников отказаться от «Разговоров о важном» и получает ли он дополнительные выплаты за эти уроки.

«Я не позволял себе нецензурных выражений во время урока», — сказал Шибин и отказался от дальнейших комментариев.

Директор школы Татьяна Долгушина в разговоре с «Вёрсткой» объяснила, что каждый учитель может выбирать тему для «Разговоров о важном» самостоятельно — и необязательно это должна быть «спецоперация». Действия Шибина она охарактеризовала как «первый блин комом».

Как отмечает глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен, ситуация в школе Переславль-Залесского скорее нетипична для России. Более того, учителя сейчас направляют письма с жалобами на проект «Разговоры о важном».

«Всегда есть доля учителей, которые верят в пропаганду, поддерживают эту войну и готовы так оголтело рассказывать о ней на таком низком уровне. Мы видим гораздо больше сопротивления среди учителей, которые не готовы отказываться проводить эти уроки или высказываться против войны, но при этом за закрытой дверью наедине с классом они массово не транслируют методички Минпросвещения», — сказал Кен.

«Вёрстка» направила запрос в департамент образования Ярославской области, но пока не получила ответ.





Фото: admpereslavl.ru

