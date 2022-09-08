В нескольких регионах России идут обыски у журналистов

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В канале «Утро февраля» опровергли связь с региональными журналистами

По данным сообщества, силовики пришли также к московскому фотографу Руслану Сухушину. Источники сообщают, что все журналисты якобы работали на «Утро февраля». Но редакция канала это опровергла, выразила журналистам поддержку и выступила против репрессий в отношении независимых СМИ.

«Под предлогом борьбы с «фейками об армии» идёт тотальная зачистка независимой журналистики в регионах. Под удар попадают все неподконтрольные властям журналисты — не важно, что пишут они — про «СВО», или сугубо по региональной повестке, как те, к кому пришли сегодня. Режим переходит к новому уровню репрессий, когда рот затыкают не только тем, кто говорит, но и тем, кто, по мнению чекистов, способен сказать правду», — написали в канале.

Силовики пришли с обысками и к Сергею Носову в Бакланово. По информации 7*7, они связаны с делом Ильи Пономарева. В Реутове обыски были также у администратора канала «Орлец» Виктора Зарянова.

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РИА Новости сообщило, что в российских регионах проходят обыски у журналистов и администраторов Telegram и YouTube каналов проекта «Утро февраль», связанных с экс-депутатом Госдумы Ильи Пономарева. Следственные действия идут в Ростове-на-Дону, Тюмени и Екатеринбурге.

Против Ильи Пономарева возбудили уголовное дело о «фейках» про армию, после его заочно арестовали. Власти России считают, что он «продолжает из-за рубежа деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях».

УРАЛLIVE пишет, что обыски проходят в Тюмени у экс-редактора портала «Тюмень-Про» и корреспондента «Сибирь.Реалии»* Юлии Глазовой.

В Екатеринбурге, пишет «Тайга.Инфо»*, обыски идут у политика и редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Самого журналиста не было в квартире, силовики выломали дверь. В его доме нашли благодарности от движения за права избирателей «Голос»*, грамоту от программы Open World и визитку с выборов президента Украины в 2014 году. Постников был на них наблюдателем.

В Ростове-на-Дону обыск идет у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян. ОВД-Инфо* сообщает, что связи с ней сейчас нет.

*«Сибирь.Реалии», «Тайгу.Инфо», ОВД-Инфо и «Голос» Минюст России считает «иностранными агентами».

Фото: скриншот видео РИА Новости