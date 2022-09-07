Маск отказался покупать Twitter из-за угрозы Третьей мировой войны

Основатель Tesla и руководитель SpaceX Илон Маск объяснил свой отказ от покупки Twitter приближением Третьей мировой войны. Об этом стало известно в ходе предварительных слушаний по делу об отказе Маска от покупки соцсети.

Суд штата Делавер 6 сентября опубликовал переписку Илона Маска с банкиром из Morgan Stanley, занимавшимся сделкой. Как пишет The Wall Street Journal, диалог обнародовал адвокат Уильям Сэвитт, представляющий интересы Twitter.

«Давай повременим несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Бессмысленно покупать Twitter, если мы движемся к третьей мировой войне», — говорится в текстовом сообщении Маска от 8 мая 2022 года.

Во время своего выступления 9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия в Украине стали ответом на расширение блока НАТО на «прилегающие к нам (России. — NT) территории».

Об отказе Маска от сделки по покупке Twitter стало известно 9 июля. Он намеревался приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. Reuters сообщал, что причиной отказа стало то, что администрация сервиса не смогла предоставить данные о реальном количестве фейковых аккаунтов. В ответ Twitter подал на Маска в суд.