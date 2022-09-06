Актрисе Татьяне Рудиной назначили 50 тысяч рублей штрафа за «дискредитацию» ВС РФ

Тверской районный суд Москвы оштрафовал российскую актрису Татьяну Рудину на 50 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Признать Рудину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. <…> Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — огласила решение судья.

Сама Рудина на судебное заседание не явилась. Слушание по ее административному делу проходило в закрытом режиме.

Поводом для протокола послужил пост в соцсетях Рудиной, «направленный на негативное отношение к проводимой военной операции». Какие именно высказывания допустила актриса, не уточняется.

Актриса в 2018 году выступала в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого в 2015 году приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о «терроризме». В августе 2019 года между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными, в рамках которого кинематографист вернулся на родину.