Жители станицы Полтавской перекрыли дорогу к мусорной свалке и потребовали встречи с губернатором

Жители Краснодарского края выступили против работы мусорного полигона в станице Полтавская. Этим утром протестующие перекрыли дорогу к свалке и потребовали встречи с губернатором региона Вениамином Кондратьевым, сообщает всероссийское объединение экоактивистов «Нам здесь жить!»

Местные жители пожаловались на то, что встречи с муниципальными чиновниками не приносят никаких результатов, а вонь в окрестностях продолжает распространяться. Кроме того, с мусорного полигона сочится фильтрат, который отравляет почву и урожай. В нескольких метрах от границы растет пшеница.



Блогер Игорь Щербацкий сообщил, что к 15:00 на пути к свалке образовалась пробка из 15 мусоровозов. Протестующие отказались расходиться до выполнения их требований, а именно — личной встречи с губернатором.



Жители Полтавской на протяжении полугода обращались к чиновникам и в прокуратуру, выходили на митинги, но проблему не решили. Прокуратура со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала, что никаких мусорных стоков на территории полигона нет.

В июле местные жители направили на имя губернатора письменное обращение с требованием закрыть мусорный полигон и привлечь к ответственности виновных. Письмо подписали 4300 человек.