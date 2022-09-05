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Жители станицы Полтавской перекрыли дорогу к мусорной свалке и потребовали встречи с губернатором

05.09.2022

Они потребовали закрыть мусорный полигон, который отравляет почву и урожай

Жители Краснодарского края выступили против работы мусорного полигона в станице Полтавская. Этим утром протестующие перекрыли дорогу к свалке и потребовали встречи с губернатором региона Вениамином Кондратьевым, сообщает всероссийское объединение экоактивистов «Нам здесь жить!»

Местные жители пожаловались на то, что встречи с муниципальными чиновниками не приносят никаких результатов, а вонь в окрестностях продолжает распространяться. Кроме того, с мусорного полигона сочится фильтрат, который отравляет почву и урожай. В нескольких метрах от границы растет пшеница.

Блогер Игорь Щербацкий сообщил, что к 15:00 на пути к свалке образовалась пробка из 15 мусоровозов. Протестующие отказались расходиться до выполнения их требований, а именно — личной встречи с губернатором. 

Жители Полтавской на протяжении полугода обращались к чиновникам и в прокуратуру, выходили на митинги, но проблему не решили. Прокуратура со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала, что никаких мусорных стоков на территории полигона нет. 

В июле местные жители направили на имя губернатора письменное обращение с требованием закрыть мусорный полигон и привлечь к ответственности виновных. Письмо подписали 4300 человек.

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