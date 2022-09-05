«Хунта себя явно переоценивает»

Сегодня Мосгорсуд вынес приговор журналисту Ивану Сафронову. Его признали виновным в госизмене — суд назначил ему 22 года колонии строгого режима. Обвинение просило 24 года, или 14, если Сафронов признает вину. При этом журналисты рассказывали, что силовики так и не нашли в работе Ивана секретных сведений, гостайны, не узнали, каков был его «мотив», не нашли орудие преступления и его «гонораров» за работу на иностранные разведки. По УДО он сможет выйти через 14 лет, но даже после отбытия наказания у него будут ограничены на 2 года. The New Times рассказывают, как отреагировали на приговор в России и мире.

Репортеры без границ

«Журналист Иван Сафронов приговорен к 22 годам лишения свободы в России за разглашение «государственной тайны», уже опубликованной в Интернете... RSF осуждает несправедливый и мстительный приговор, основанный на необоснованном обвинении».

Павел Чиков

«Честно говоря, не нашёл приговоров по делам о госизмене со сроками больше 20 лет. Нужно понимать, что санкция статьи 275 УК предполагает максимальное наказание именно в 20 лет. Ивану Сафронову суд назначил больше, потому что он обвинялся в двух эпизодах, наказание по каждому из которых назначается отдельно. Затем окончательный срок суд определил путём частичного или полного сложения.

Сроки по делам о госизмене всегда были большими. Но в последние годы заметная тенденция из роста. Десять лет назад обычно это была вилка от 6 до 9 лет, в последние пять лет уже нередки приговоры в 12-15 лет.

Доцент кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексей Воробьев в апреле 2021 года был приговорён к 20 годам колонии.

Как правило, по этой статье привлекают людей, имеющих доступ к гостайне. Кроме того, на срок по этим делам, действительно, влияет признание вины и сотрудничество.

Ивану Сафронову наказание назначено совершено изуверское, демонстративно жестокое, соответствующее нынешним реалиям России».

Адвокаты Дмитрий Качаев и Даниил Никифоров, SOTA

«Назвать этот приговор кроме как неадекватным я не могу», — Качаев.

«Драфт» апелляционной жалобы был заготовлен заранее», — Никифоров.

Леонид Волков*.

«22 года. В 2015 году Вася Федорович, юрист из Екатеринбурга, главарь банды, которая убивала узбеков (в основном с целью развлечения), получил 22 года строгого режима. Там было около 40 убийств, в суде было доказано 14 убийств и 5 покушений. Сейчас уж, небось, в Украине воюет.

Сафронов не просидит свой срок. Все это закончится гораздо раньше. Но людоедство тех нелюдей, которые 24 запросили и 22 дали, кто это "дело" придумал и вел — это все уже записано и никогда не будет забыто».

Екатерина Шульман**.

«22 года колонии строгого режима, плюс 500 тыс штрафа и два года ограничения свободы после освобождения. Но что-то подсказывает, что столько он не просидит — ибо не вечны ни эмир, ни ишак, и стены не так непроницаемы, как сперва кажется. А, да, поскольку в приговоре режим строгий, СИЗО засчитывается в пропорции 1:1. Ну и защита приговор обжалует, разумеется. Пока идут обжалования, приговоренный остается, где есть, к месту отбывания не едет. Потому обжалования важны».

Иван Павлов.

«22 года строгача. Хунта себя явно переоценивает».

Кира Ярмыш.

«22 года дали Ивану Сафронову. Немыслимый срок. Но я очень надеюсь, что и он, и другие политзаключенные выйдут на свободу гораздо раньше».





Последнее слово Ивана Сафронова в суде: Обвинительный приговор — значит закрыть тему свободы слова

*Леонида Волкова и **Екатерину Шульман Минюст России считает «иностранными агентами».