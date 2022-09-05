Миссия Artemis 1: космическая гонка по добыче полезных ископаемых на Луне началась

SPACE.COM

В субботу NASA отменило старт космического корабля Artemis-1 из-за технической неполадки, но это означает лишь то, что запуск будет отложен на несколько дней. Миссия Artemis имеет слишком большое значение для космических исследований и человечества в целом, и все, участвующие в проекте, заинтересованы в успехе.

Цель миссии – возвращение людей на Луну впервые с 1972 г. Но на этот раз речь идет не только о том, чтобы оставить следы на лунной пыли: это знаменует начало новой космической гонки за ресурсами Луны. Artemis-1 – первая миссия программы, в ходе которой будет осуществлен 42-дневный испытательный полет без экипажа на орбиту Луны и возвращение на Землю. Для полета будет использована новая ракета-носитель Space Launch System, которая является самой мощной ракетой из всех ныне существующих.

На борту будут находиться три манекена, изготовленные из материалов, повторяющих биологию мужчин и женщин. NASA собирается использовать манекены для проверки комфорта и безопасности ракеты-носителя и космической капсулы для людей. На борту корабля будет проведено множество других экспериментов, а также на орбите Луны с борта будет запущена серия спутников для получения научных данных.

Artemis-1 является подготовкой уже гораздо более сложного проекта Artemis-2, запланированного на 2024 г., в ходе которого орбиты Луны достигнут первая женщина и первый человек черного цвета кожи. Однако возвращение человечества на Луну – это не только научная программа. Как и космическая гонка 1960-х гг. была обусловлена геополитикой времен Холодной войны, так и сегодняшние космические программы исходят из геополитики сегодняшнего дня.

Проект Artemis возглавляют США, в нем участвуют Европейское космическое агентство и многие другие страны, включая Австралию. В свою очередь, Китай и Россия имеют свою собственную лунную программу и планируют высадить человека на Луну в 2026 г., а к 2035 г. построить там лунную базу. Отдельно над созданием роботизированных луноходов и программой полетов на Луну работает Индия, в ноябре этого года запустить лунный корабль планируют и ОАЭ.

Все эти программы нацелены на нечто большее, чем просто высадка астронавтов для кратковременного пребывания на Луне. Долгосрочной целью гонки является добыча лунных ресурсов. В южных районах Луны обнаружен лед, и есть надежда, что там можно будет добывать газ, который сможет быть использован в качестве топлива. Эти ресурсы могут обеспечить долгосрочное проживание людей на Луне, а также на постоянных космических станциях на ее орбите – таких, как запланированная NASA Gateway.

В конечном итоге, то, что мы узнаем на Луне, будет использовано для продвижения на Марс. Но в ближайшем будущем те страны и их коммерческие структуры, которые первыми доберутся до мест добычи полезных ископаемых на Луне, будут доминировать в формирующейся лунной экономике. И в ближайшие пять лет мы можем ожидать, что вокруг этой новой гонки за Луну будет нарастать огромная политическая напряженность.

Вопрос, на который еще предстоит ответить: какие законы будут регулировать деятельность человека на Луне? Договор о космосе 1967 г. запрещает присвоение космического пространства «путем претензий на суверенитет, оккупацию или любым другим способом». Пока неясно, подпадает ли под этот запрет добыча полезных ископаемых или другие формы добычи ресурсов. В ООН действует рабочая группа, цель которой – выработать решение правовых аспектов деятельности в этой области, но она за много лет так и смогла прийти к консенсусу.

Однако в 2020 г. США опередили ООН, заключив «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords), в которых говорится, что добыча ресурсов будет осуществляться тем, кто первым ее начал, и является законной

Двадцать одна страна подписала эти соглашения с США, хотя пока они далеко не везде были ратифицированы.

Другим важным договором является Лунное соглашение 1979 г., подписанное 18 странами. Это соглашение гласит, что ни одна организация не может владеть какой-либо частью Луны и обязывает установить режим регулирования добычи полезных ископаемых на Луне тогда, «когда технология станет практически осуществимой». Скорее всего, реальная практика будет создана в ближайшие несколько лет, а решения о ее применении будут приниматься уже позже.

Даже если право собственности на Луну не может быть и заявлено, мы увидим конкуренцию за возможность добычи полезных ископаемых на ее территории. Несомненно, ученые и инженеры решат все технические проблемы на Луне. Решение юридических и политических проблем может оказаться более сложным.

Кассандра Стир (Cassandra Steer) – заместитель директора Института космоса Австралийского национального университета





Фото: NASA