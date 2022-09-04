Пенсионеры Урая пожаловались главе ХМАО на передачу леса и озер в собственность «Лукойла»

Урайские пенсионеры записали видеообращение к главе Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой с просьбой разрешить им рыбачить, а также собирать грибы и ягоды в Тетерево. В мае собственник территории «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» поставил охрану и шлагбаум и перестал пускать местных жителей к озеру.

Накануне двое пенсионеров Иван Карелин и Александр Соколов встали в пикет у пропускного пункта Тетерево с лозунгами: «Леса и озера народное достояние!» и «Пенсионеры против закрытых проездов к лесам и озёрам!» Местных жителей в очередной раз не пропустили для сбора грибов и ягод, сообщается в ВК-сообществе «Подслушано Советский ХМАО». Охранник территории ответил, что гендиректора ТПП «Урайнефтегаз» Сергей Яскин лично дал соответствующее распоряжение.

Отчаявшиеся пенсионеры записали видеообращение к губернатору ХМАО-Югры Наталье Комаровой с видеообращением. «Что делать? Вы объясните нам, пожалуйста, что нам делать?» — обратился один из них к главе региона. Другой отметил, что отправлял на ее имя «телеграмму», которая осталась без ответа.

«Непонятна ваша позиция по отношению к жителям города Урая. Взяли, перекрыли дорогу «ЛУКОЙЛ». Приватизировали пять километров. На каком основании не привели общественное мнение, нужно ли приватизировать, можно ли приватизировать, не спросив жителей. Там сотня озер, рыбалка там, ягоды, грибы — отдых всего Урая», — заявил он, добавив, что туда могут проехать только «блатные» — те, у кого есть ИП и кто платит налоги.

Въезд на территорию нефтяники закрыли 13 мая 2022 года. Компания «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» объяснила свои действия наступлением пожароопасного сезона. Впоследствии журналисты направляли запросы руководству ТПП «Урайнефтегаз», уполномоченному по правам человека в Югре Наталье Стребковой, в окружную прокуратуру с просьбой пояснить причины запрета. В ведомствах отвечали, что предприятие вправе устанавливать свои правила для проезда на принадлежащую ей территорию.