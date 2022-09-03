На прощании с Горбачевым задержали пять человек

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На Полину Баринову составили протокол о «дискредитации армии» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Из отдела полиции ее отпустили, сообщили в ОВД-Инфо*.

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ОВД-Инфо* сообщило, что на прощании с Михаилом Горбачевым задержали пять человек. На двух женщин составили протоколы. Всех задержанных отпустили из ОП «Тверской».

Задержанным помогал защитник от ОВД-Инфо*. Двоих отпустили без протоколов: один мужчина высказался в поддержку пожилой женщины, еще одна женщина критиковала росгвардейцев. На двух женщин составили протоколы о «дискредитации армии» (ч.1 ст.20.3.3.КоАП РФ).

Еще одна задержана — Полина Баринова. У нее был значок «Нет войне». Ее везут в ОВД «Хамовники», с ней в отделе будет адвокат.

Еще четырех человек задержали на акции против фальсификации выборов. Их отпустили без составления протоколов.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».