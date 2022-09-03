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#Новости

В Калуге признали недействительным итоги тестового электронного голосования

03.09.2022

Ранее избиратели смогли проголосовать до начала тестирования

ИА «Закон» сообщило, что в Калуге признали недействительным итоги тестового голосования. Об этом сообщил зампред комиссии по дистанционному электронному голосованию Олег Артамонов.

Тестирование электронного голосования началось в семи регионах 1 сентября. Но еще 31 августа в Калуге два избирателя смогли отдать свои голоса. Правозащитники считают, что ДЭГ — новый способ фальсификации на выборах. ДЭГ провели и в Москве, но по данным «Голоса»* тестирование провалилось: электронные списки избирателей работали с перебоями. 


*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».


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