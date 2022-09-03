В Калуге признали недействительным итоги тестового электронного голосования

ИА «Закон» сообщило, что в Калуге признали недействительным итоги тестового голосования. Об этом сообщил зампред комиссии по дистанционному электронному голосованию Олег Артамонов.

Тестирование электронного голосования началось в семи регионах 1 сентября. Но еще 31 августа в Калуге два избирателя смогли отдать свои голоса. Правозащитники считают, что ДЭГ — новый способ фальсификации на выборах. ДЭГ провели и в Москве, но по данным «Голоса»* тестирование провалилось: электронные списки избирателей работали с перебоями.

*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».