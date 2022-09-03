Суд в Архангельске прекратил дело о «дискредитации армии» против журналиста

Суд прекратил дело о «дискредитации армии» против журналиста SOTA Александра Пескова. Силовиков привлек его пост о свободе прессы в России: он публиковал информацию о рейтинге «Репортеров без границ».

В своем посте Песков написал о рейтинге и 155 месте России в нем.

«После начала военной агрессии в отношении Украины в нашей стране фактически введена военная цензура. Многие независимые медиа были вынуждены приостановить работу или продолжить её из-за рубежа. Отдельные журналисты подвергаются точечным репрессиям», — добавил Александр.

В марте у Пескова прошел обыск об «экстремистских организациях» Алексея Навального, журналист проходил свидетелем. После на него завели дело о «дискредитации армии». Также журналиста обвиняют в «оскорблении представителя власти»: якобы потому что он оскорбил «эксперта в штатском», который высмеивал личную жизнь журналиста во время обыска.

Песков находится не в России. Его адвокат рассказал, что ранее подавал ходатайство о прекращении административного дела. Защита не нашла в протоколе полиции, какие именно слова в посте «дискредитировали армию».