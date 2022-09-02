Вслед за Крымовым, закрыты спектакли Молочникова и концерты Осетинской

Вслед за закрытием спектаклей режиссера Дмитрия Крымова во всех московских театрах, Константин Богомолов приостановил спектакли Александра Молочникова в театре на Бронной, сообщил в соцсетях сам Молочников. Блоги под замком пишут о Богомолове: «Репутацию уже не испортить, а удержаться в кресле надо. Такой прогнозируемый и даже скучный позор».

И тут же следующе сообщение в посте пианистки Полины Осетинской: «Я только что приехала в Петербург. Мне только что позвонили и сообщили, что я завтра не играю в Большом Зале Филармонии Тройной концерт Бетховена. Думаю, всем всё ясно».