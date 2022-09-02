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#Новости

Против заслуженной артистки Татьяны Рудиной возбудили дело о «дискредитации» армии

02.09.2022

Суд рассмотрит дело 6 сентября

Заслуженную артистку России Татьяну Рудину обвинили в «дискредитации армии» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). По информации ТАСС, дело рассмотрят 6 сентября. В тот же день состоится заседание по делу против актрисы Кристины Асмус. 

В суде не уточнили, какие высказывания стали поводом для административного протокола. Дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы. Татьяна Рудина выступала в 2018 году в поддержку украинского режиссер Олега Сенцова. 

В Тверском суде будет рассматриваться в тот же день дело против актрисы Кристины Асмус. Она выступала в своих соцсетях против боев в Украине. 



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