Против заслуженной артистки Татьяны Рудиной возбудили дело о «дискредитации» армии

Заслуженную артистку России Татьяну Рудину обвинили в «дискредитации армии» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). По информации ТАСС, дело рассмотрят 6 сентября. В тот же день состоится заседание по делу против актрисы Кристины Асмус.

В суде не уточнили, какие высказывания стали поводом для административного протокола. Дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы. Татьяна Рудина выступала в 2018 году в поддержку украинского режиссер Олега Сенцова.

В Тверском суде будет рассматриваться в тот же день дело против актрисы Кристины Асмус. Она выступала в своих соцсетях против боев в Украине.