Два избирателя смогли проголосовать до начала тренировки дистанционного голосования в Калуге

В Калуге по состоянию на 7:51 было зарегистрировано уже двое проголосовавших избирателей, хотя старт тренировки был намечен на 8:00. На это обратило внимание ИА «Закон».

«В Калуге уже второй проголосовавший избиратель на тренировке электронного голосования. Хотя сама тренировка должна начаться только в 8:00», — говорится в сообщении.

Накануне ЦИК анонсировал проведение тренировки дистанционного голосования в семи регионах России. Несмотря на то что тренировка была назначена на 1 сентября, уже 31 августа на счетчике был зарегистрирован один избиратель.